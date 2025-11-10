小池酸素工業 [東証Ｓ] が11月10日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比51.6％減の12.6億円に大きく落ち込み、通期計画の49億円に対する進捗率は25.8％にとどまり、5年平均の41.2％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比5.8％増の36.3億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月