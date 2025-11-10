メ～テレ（名古屋テレビ） 10日午前、愛知県高浜市でクリーニング店に車が突っ込む事故がありました。けが人はいませんでした。 警察によりますと10日午前11時20分ごろ、高浜市神明町のクリーニング店「ホワイト急便高浜神明店」で、軽乗用車が店舗に突っ込みました。 この事故で店舗のガラス2枚が割れましたが、けが人はいませんでした。 軽乗用車を運転していたのは市内に住む67歳の男性で、店舗の前