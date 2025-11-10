【「コミックヴァルキリーWeb版」Vol.149】 11月10日配信開始 【拡大画像へ】 キルタイムコミュニケーションは、「コミックヴァルキリーWeb版」最新号Vol.149の配信を開始した。なお、本誌の最新号は全て無料となる。 今号の表紙を飾るのは、新連載「ゲームをしていると思ったらいつの間にか異世界にいた」。そのほか「ATMおじさん異世界でモテ期が止まらない！」