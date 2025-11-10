■これまでのあらすじ矢部マリアとの関係を一方的に終わらせた数年後ー。妹との会話のなかで、彼女が既婚者だったことを知るところとなり胸が高鳴る夫。すぐさま連絡先のブロックを解除。さっそくその日の夜、会うことに…■身勝手すぎる提案… ■妻の笑顔がつらい… ■その日もいつもどおり実家へ ■突然、矢部マリアが現れる！家庭がうまくいくようになった…母も孫に会えて喜んでいる…って！この夫、不倫を正当化していますよ