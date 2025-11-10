「令和の香港ブーム」到来香港観光発展局の統計によると、今年1〜8月に日本から香港を訪問した人数は約47万人超で前年同期比約35％増、8月単月は約7万6000人で約55％増となったその他の主要な海外渡航先と比較すると、50％以上の増加は香港とマカオのみである。【写真】突き出た無数の看板、薄暗い路地…映画で再注目「九龍城砦」実際の写真現在の日本には「令和の香港ブーム」が訪れている。その火付け役とされているのは、今