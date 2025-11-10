◇大相撲九州場所２日目（１０日、福岡国際センター）西前頭１２枚目・友風（中村）が西１１枚目・狼雅（二子山）にはたき込みで敗れ２連敗となった。支度部屋に戻ってくると「足が滑った？昨日と同じで体のバランスが悪い感じがしますね。でも悪くはないですよ」と話した。九州場所の２日目というと、２０１９年の悪夢を思い出すという。土俵下で右膝を強打して４度の大手術、長期の入院を余儀なくされた。「もう、朝から