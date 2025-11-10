アジア・コモディティ騰落率ランキング＝11/10営業日時点＝ 上海銅 0.44％ 大連とうもろこし 0.27％ 上海ゴム 0.13％ 上海異形鉄筋 -0.03％ 大連ポリエチレン -0.26％ 上海重油 -0.33％ ＊数値は前日比％