先週に続き、10日も衆議院の「予算委員会」に臨んだ高市首相。午前中は立憲民主党の重徳 和彦税調会長が質問に立ち、「即効性がある物価高対策」について追及しました。（立憲民主党重徳 和彦 税調会長）「減税も大事だが即効性があるのは給付。国として主導して主体的に生活に苦しむ方の物価高対策をどうするのか？給付を行う考えはあるのか」（高市首相）「地域のニーズにきめ細かく対応できる重点支援地方交付金の拡充