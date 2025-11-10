メインシナリオ・・・きょう、4日の高値8.350円を上抜き、年初来の高値を更新し、上値探り再開が示唆されている。きょう、昨年7月29日以来の高値水準となる8.368円まで一時上昇しており、昨年7月26日の高値8.451円を上抜けば、8.500円の節目を試す可能性がある。その水準も上抜くようなら、昨年7月19日の高値8.839円が上値の目標になる。 サブシナリオ・・・一方、一目均衡表の基準線の8.211円を下抜き、5日の安値8.154円も割