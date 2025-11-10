タレントの中川翔子が10日、自身のインスタグラムを更新。9月に誕生した双子の近況を報告し、近影も公開した。【写真】「だいぶお顔がしっかり」中川翔子が公開した双子の近影ショット※3枚目から中川は「双子お兄ちゃん言葉はまだ話せなくてもミルクちょうだい！と伝えることができるのかわいすぎて泣いてしまった！弟はミルク探す首フリフリがさいきんの必殺技です」とつづり、双子と並んだ親子3ショット、哺乳瓶の飲