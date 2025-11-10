帝国電機製作所 [東証Ｐ] が11月10日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比7.7％減の25.3億円に減り、通期計画の51.2億円に対する進捗率は49.6％にとどまったものの、5年平均の46.2％を上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比27.2％減の25.8億円に減る計算になる。 直近3ヵ月