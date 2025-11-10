お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が、アメリカ在住の相方・綾部祐二の衝撃エピソードをぶっちゃけまくった。目立ちたがりな綾部は、芥川賞作家である又吉へのマウントが激しいらしい。さらに綾部は、今後のコンビ活動について衝撃的な宣言をしていた……！ 【TVer】もはや別人……23歳の又吉直樹は長髪パーマではなく短髪だった！22年前のピースの貴重写真を大公開 又吉いわくピースのネタ作り