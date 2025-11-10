栃木・上三川町で10日朝、トラックと軽自動車が衝突する事故があり、軽自動車を運転していた男性が死亡しました。10日午前5時ごろ、上三川町の国道4号線上で「トラックが横転している」と110番通報がありました。この事故で、軽自動車を運転していた植田雄貴さん（35）が病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。また、トラックを運転していた男性（66）も病院に運ばれましたが、搬送時に意識はあったということで