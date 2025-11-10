サッカーJ1ファジアーノ岡山は、おととい（8日）アウェーで川崎フロンターレと対戦。J1残留を決めました。 現在15位のファジアーノ。引き分け以上で、自力でのJ1残留が決まる一戦です。 前半、木村そして江坂が果敢に攻め込みますが…ゴールネットは揺らせず。逆に43分にはピンチを迎えますが、キーパー、ブローダーセンの気迫のファインセーブで前半を0対0