新宿DASH南国パフェ作れるか！？国産0.00002%…奇跡のカカオ栽培！番組30年で初挑戦！松田が宮崎県でバニラを学ぶ。さらに、重さ120キロの南国作物に悪戦苦闘！松島茶屋作り本格始動！江戸時代の茶屋を現代によみがえらせる。しかしキッチン作りにまさかの大苦戦…篠塚が植えた野菜＆ハーブで第一弾メニュー作れるか！？