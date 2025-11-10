「BCNランキング」2025年10月27日〜11月2日の日次集計データによると、ゲーミングヘッドセットの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位INZONE Buds ホワイトWF-G700N(W)（ソニー）2位G335 Corded Gaming Headset ブラックG335BK（ロジクール）3位Razer BlackShark V2 X WhiteRZ04-03240700-R3M1（Razer）4位JBL Quantum 360 WirelessJBLQTUM360BLK（ハーマンインターナショナル）5位Razer BlackShark V2 X Blac