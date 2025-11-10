11月10日までに、俳優の岡田将生が自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開したが、着用していた私服が話題となっている。岡田は、《ちょっとだけ前とちょっとだけ最近のわたくし。》と題した投稿をアップ。複数枚のプライベートショットを披露した。「今回は、焼肉店でお肉を焼いている姿や、岡田さんが飼っている愛猫の写真など、さまざまな写真が多数あがっていました。妻の高畑充希さんが撮影しているのではない