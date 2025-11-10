多額の特殊詐欺被害が確認されました。 鶴岡市の７０代の女性が現金１９００万円をだまし取られる特殊詐欺被害にあったということです。 犯人は宅配業者を名乗り電話をかけ、その後警察官を装って金をだまし取っていました。 警察によりますと今年９月、鶴岡市に住む７０代女性の固定電話に宅配業者のカスタマーサポートセンターを名乗る男から電話がありました。 男は「あなたの個人情報が洩れている」など