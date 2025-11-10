■今回の来日公演ではリアムの息子たちが来店ザ・ビートルズのトリビュートバンド、ザ・パロッツが拠点とするライブハウス・六本木「Abbey Road Tokyo」。ここは、オアシスのリアム・ギャラガーが来日するたびに足を運び、「日本での楽しみ」としてテレビ番組でも名前を挙げた店だ。リアムが友人バンドを連れて訪れたり、ステージに上がってメンバーとハグを交わしたり──そんなエピソードが積み重なり、「オアシス御用達」のラ