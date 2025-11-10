タレントのユージ（38）が8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。カスタムし「最強仕様にアップデート」されたという、自身の“愛車”を公開した。【写真】「最強仕様にアップデート」カスタムした愛車バイクにまたがるユージユージが紹介したのは、2023年に購入した愛車バイクのカワサキ『KZ1000 Mk.II』。同車はボロボロだったベース車をレストア（年数を経たバイクを修理や部品交換によって元の状態に復元すること）したもの