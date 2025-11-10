乃木坂46・5期生の一ノ瀬美空が、28日発売の『B.L.T.2026年1月号』（東京ニュース通信社）表紙・巻頭グラビアに登場する【アザーカット】まぶしすぎる笑顔！さまざまな衣装で魅せる一ノ瀬美空26日に40thシングル「ビリヤニ」をリリースする乃木坂46。一ノ瀬は、今回初めてソロで『B.L.T.』の表紙を飾った。さらに、同号では4期生の田村真佑、6期生連載には愛宕心響が登場する。一ノ瀬は、2023年発売の32ndシングル「人は夢を