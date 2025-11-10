イノベーション [東証Ｇ] が11月10日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は3億2700万円の赤字(前年同期は1億8100万円の黒字)に転落した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比4.2倍の6億6700万円に急拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常損益は8200万円の赤