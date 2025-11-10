歌舞伎俳優の中村橋之助と元乃木坂46で女優の能條愛未が10日、都内で会見を行い、婚約を発表した。中村橋之助と能條愛未出会いは、2021年に上演されたュージカル『ポーの一族』。能條は「夫婦の役だったんですけど、私も極度の人見知りということもあり、最初の方はほとんど会話もなかったんですけど、少しずつお話をする機会が増え、歌舞伎役者さんはお堅いイメージがありましたが、話しているとすごく気さくで優しくて、楽しい方