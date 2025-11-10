米議会上院で現地時間11月9日夜、つなぎ予算案の採決に向けた動議が可決されました。 動議はつなぎ予算措置（2026年1月31日まで）とともに農務省と食品医薬品局（FDA）、退役軍人省（VA）、議会自体の資金（2026年9月30日まで）を賄う通年の歳出法案をパッケージにして提案をおこないました。民主党が求めていた医療保険制度への補助の1年間延長については共和党が12月に採決をおこなうことに同意しました。（提供/CRI）