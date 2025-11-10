お笑いコンビ・三四郎の小宮浩信（42）が9日放送の日本テレビ「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!」（日曜後11・25）に出演。出演者のダウンタウン・浜田雅功（62）とのロケが当日キャンセルになった過去を告白した。約12年前の出来事。浜田と対面すらしたことなかったが、ある番組から2人ロケのオファーが届いた。初キスの場所など、小宮の思い出の地をめぐるという内容。「何の関係性もない僕が浜田さんと2人？恐ろしい