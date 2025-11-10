「推し活」をしている正社員の割合20代正社員の半数が、アイドルやキャラクターなどの「推し活」をしている―。就職情報会社のマイナビが、こんな調査結果をまとめた。全体でも3割に上り、幅広い世代に浸透。私生活の充実だけではなく、仕事への意欲につながっている様子もうかがえた。推し活は特定の対象を応援する活動を指し、商品の購入や催しへの参加、情報発信などさまざまだ。調査は10月にインターネットで行った。全