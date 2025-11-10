木原稔官房長官は10日の記者会見で、高市早苗首相が7日午前3時過ぎから国会答弁の準備をした原因は、野党の質問通告が遅いからだと交流サイト（SNS）に投稿した国光文乃外務副大臣について「事実誤認だった」として注意したと明らかにした。