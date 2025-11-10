日本野球機構（ＮＰＢ）は１０日、２０２５年度のコミッショナー特別表彰選手などを発表した。コミッショナー特別表彰特別賞には阪神・石井大智投手が選ばれた。石井はシーズン５０試合連続無失点のＮＰＢ新記録を達成した偉業をたたえられた。セ・リーグ連盟特別表彰・最優秀監督賞には阪神を２年ぶり７度目のリーグ優勝に導いた藤川球児監督が、カムバック賞には中日・大野雄大投手が決まった。パ・リーグは連盟特別表彰