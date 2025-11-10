専門家によれば、健康と長寿の向上を目指す上で、体重計にばかり気を取られてはいけないという/simarik/iStockphoto/Getty Images（CNN）米国人は、ダイエットと体形に執着する傾向が根強い。米疾病対策センター（CDC）によると成人の40.3％が肥満に分類されているが、そうした事実が執着する要因の一つかもしれない。「減量業界」も、おそらくこの二つの強迫観念の一因となっている。減量や食事管理に関する世界市場は2022年に約1