「家族・友人へ。私は詐欺組織から脱出し、今プノンペンの日本大使館にいます」カンボジア南部シアヌークビルの詐欺拠点から命懸けで脱出した日本人男性がSNSに投稿したメッセージ。男性は中国系詐欺グループの拠点で、日本人をターゲットにした詐欺に関与させられていた。シアヌークビルは詐欺拠点が点在する都市として国際的に有名となり、2023年には日本人19人が拘束された。詐欺組織の実態を調べるため、記者は現地に向かった