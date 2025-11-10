阪神は10日、2026年度の監督・コーチ陣容を発表した。藤川体制2年目の来季は、和田豊氏が1・2軍打撃巡回コーディネーターからヘッドコーチに配置転換となり、江草仁貴氏がファーム投手コーチから1軍投手コーチに、日高剛氏がファームバッテリーコーチから1軍バッテリーコーチに配置転換となった。2026年度の監督・コーチ陣容は以下の通り。◆ 1軍監督：藤川球児ヘッドコーチ：和田豊総合コーチ ：藤本敦士投手チーフコーチ：