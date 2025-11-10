（資料写真）９日午後８時ごろ、真鶴町岩の町道で、近隣住民から「大きな音がして人が血を流して倒れている」と１１９番通報があった。近くに住む職業不詳の男性（６３）が倒れており、神奈川県警小田原署がひき逃げ事件として捜査している。署によると、現場は歩道のない片側１車線の直線道路。男性は頭から血を流しており、意識不明の重体。