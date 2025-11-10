総務省が発表した労働力調査によると、2024年の正社員の転職者数は99万人となり、統計を開始した2012年以降で最多となった。終身雇用制度の衰退のほか、若年世代の意識変化によって転職は今や当たり前の時代になっている。転職活動をするにあたって避けては通れないのが面接だが、「新卒採用時の面接とはまた違ったコツがある」と話すのは、転職コンサルタントの松下公子さんだ。転職コンサルタントの松下公子さん松下さん自