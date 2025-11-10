岐阜県高山市の中部縦貫道のトンネルで10日午後、大型バスなど4台が絡む事故があり、3人が搬送されています。事故があったのは、高山市清見町の中部縦貫道上り小鳥トンネルで10日午後2時半ごろ、「バスが追突しました」と添乗員の女性から110番通報がありました。警察や消防によりますと、大型バスのほか軽自動車2台、乗用車1台のあわせて4台が絡む玉突き事故とみられ、3人がケガをして救急搬送されていますが、いずれも意識