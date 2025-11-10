子どもの写真をかわいく撮るコツは？ 15日（土）は七五三です。今回は、お子さんの写真をかわいく撮るコツを高松市のフォトスタジオ「A-studio」に聞きました。普段お子さんの写真を撮る時も使えるテクニックなので、ぜひ試してください。 写真を撮影する時間帯ですが、午前中の早い時間や夕方は光が柔らかいため、子どもの表情をきれいに撮りやすいそうです。 おみくじや絵馬、鳥居など神社に関連するものを取り入れ