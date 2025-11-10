ミュージカル『PandoraHearts』が11月7日より開幕。メインスタッフ＆キャスト10名からコメントが到着。舞台写真も公開された。【写真】11月16日まで上演中！ミュージカル『PandoraHearts』舞台写真ギャラリー原作は、望月淳による壮大なダークファンタジー漫画（Gファンタジーコミック）。童話をモチーフに、主人公を取り巻く登場人物の複雑な過去や関係性、さまざまな伏線が散りばめられた緻密なストーリーで多くの読者を魅