精糖メーカーのフジ日本は、砂糖由来の発酵性食物繊維イヌリンを配合した機能性表示食品「SAYUNOMI」を開発。11月5日よりクラウドファンディングサイトMakuakeにて先行販売している。同社がクラウドファンディングを活用して商品を販売するのは初めての取り組み。12月中旬にプロジェクト終了し、12月下旬にはリターン発送予定としている。SAYUNOMIは健康のために白湯を飲む習慣に着目。「新しい行動を増やさず整える健康」を