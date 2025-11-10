大阪府食品卸同業会はこのほど、正会員向けの勉強会を伊藤忠食品（大阪市中央区）で開催。会員卸の31人が集まった。今回は「選ばれる卸になる」をテーマに、国分西日本マーケティング部企画課の米田敦子課長が講演。人口が減少する中でも1人当たりの食料支出額は増えており、世帯数の増加が重要なファクターになっている現状を紹介。その上で良い商談をするための条件として、商談相手の理解、スキル、事前準備の徹底を挙げた