東京ディズニーリゾート（ＴＤＲ、千葉・浦安市）のスペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」が１１日から開催されるのに先立ち、東京ディズニーランド（ＴＤＬ）と東京ディズニーシー（ＴＤＳ）で１０日、プレスプレビューが行われた。ＴＤＬでは、１０年ぶりにパレードが刷新され、新規クリスマスパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」が初公開された。サンタクロースがおもちゃを作り出すトイファクトリーのフ