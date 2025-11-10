高知県四万十市西土佐の半家地区で、11月8日、秋祭りが行われ、ことしも牛鬼が沈下橋を練り歩きました。8日、四万十市西土佐の半家天満宮で行われた秋祭りは、五穀豊穣などを願い、まいとしこの時期に行われています。神事が終わると魔よけの意味を持つ「牛鬼」が登場。首を伸ばすと最大3メートルにもなる牛鬼を先頭に、みこしや伝統衣装を身につけた約50人の住民が、半家天満宮の近くにかかる半家沈下橋を往復し、地域を練