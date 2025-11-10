◇侍ジャパン宮崎秋季キャンプ2025 練習試合 侍ジャパン14-11広島(10日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎)野球日本代表・侍ジャパンは広島との練習試合を実施。野手では岡林勇希選手や初選出の野村勇選手などの活躍で2桁得点を記録しています。「1番・ライト」で出場した岡林選手は第1、第2、第5打席に先頭打者として打席に立つと、ヒットで出塁し役目を果たすと、全7打席で4安打を記録します。さらに4回には盗塁も成功させ足でも