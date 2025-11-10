日本銀行は１０日、１０月２９、３０日の金融政策決定会合の主な意見を公表した。政策委員から「金利の正常化をもう一歩進める上で条件が整いつつある」といった発言があり、追加利上げに前向きな声が複数上がっていたことが明らかになった。日銀はこの会合で政策金利を０・５％程度に据え置くことを決めた。据え置きは３月以降、６会合連続となった。高田創、田村直樹両審議委員は９月の会合に続き０・７５％への利上げを提案