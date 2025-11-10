今年のノーベル賞に選ばれた坂口志文大阪大特任教授と北川進京都大特別教授が10日、決定後初めて対談し、人工知能（AI）による研究への影響について、北川さんが「源流のところでは人間がまだまだ必要」と述べ、坂口さんも同意した。