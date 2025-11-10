高市首相は１０日の衆院予算委員会で、黄川田北方相が北方領土を望む納沙布岬（北海道根室市）で「一番外国に近い」と発言したことについて「誤解を招きかねない」とし、電話で注意したことを明らかにした。木原官房長官も同日の記者会見で「閣僚として緊張感を持つ」よう、黄川田氏を注意したと述べた。