「侍ジャパン練習試合、広島１１−１４日本代表」（１０日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）若手主体で臨んだ広島が、侍ジャパンを相手に善戦を繰り広げた。先発した辻は初回に４連打と味方の失策が絡み、４失点。打者９人の猛攻を許した。１点リードの四回は２死満塁から、チームの先輩にあたる小園に逆転の２点中前適時打を浴びた。結果的に４回１０安打６失点となった左腕。今秋から先発挑戦している若鯉が反省と向き合