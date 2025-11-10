60代男性に対しストーカー行為をした疑いで10日、新潟市中央区に住む無職の女（44）が逮捕されました。警察の調べによりますと、女は11月初旬頃、男性の仕事場に押しかけ、その翌日には仕事場付近で男性につきまとい、腕をつかむなどして「結婚しよう」などと要求したということです。男性が警察に届け出ていました。女と男性は面識があったということですが、警察は詳しい関係性を明らかにしていません。警察は、女の