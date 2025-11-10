NTTドコモは、「d払い」アプリで、ホーム画面に表示される支払いバーコードエリアのデザインをユーザーが自由に変更できる「きせかえ機能」の提供を本日10日21時に、順次開始する。利用料は無料。 用意されるデザインの種類は、Jリーグクラブを中心としたスポーツ関連のデザインやポインコなどのキャラクターデザインなど100種類以上をラインアップする。デザインは順次