◆練習試合侍ジャパン１４―１１広島（１０日・サンマリンスタジアム）侍ジャパンに初選出されている中日・松山晋也投手が苦戦した。９回に登板したが、先頭の渡辺と代打・前川に連打。１死一、二塁から小園の失策で満塁にピンチが広がり、育成選手の名原に右前適時打を浴びた。さらに田村にも左前適時打。続く久保から空振り三振を奪ったものの、投球数が３６球となり、２／３イニングを４安打２失点で交代した。今季は４６