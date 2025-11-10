モデルでプロ雀士の岡田紗佳（31）が10日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。「アッコにおまかせ！ありがとうございました」と書き出した岡田。番組出演時のオフショットを見られる写真をアップした。「なえなのちゃんかわいい」とつづって、共演タレント・なえなの、和田アキ子パネルとの“3ショット”を披露。「アッコさん等身大」「#使い古されたボケ」とユーモアも添えた。ファンからは「おか