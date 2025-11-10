モデルでタレントのローラ（35）が10日、自身のインスタグラムを更新。お手製のフェイスパック姿を披露した。ローラはストーリーズで「今日は手作りフェイスパックにチャレンジ」と投稿。材料の入った鉢の写真をアップし、それぞれの原料について「別府の山でゲットした青粘土」「きのう脱穀した時にでた、タカキビの殻たち！」と解説した。その後、「ぺた！」とのコメントを添えて、フェイスパックを塗った姿を公開した。